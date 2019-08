O Tribunal Regional da 4ª Região estendeu a decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, que autorizou o ex-presidente Lula a conceder entrevistas na prisão. O relator, desembargador João Pedro Gebran Neto, considerou que já havia sido determinado que os jornalistas Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, e Florestan Fernandes, do El País, pudessem entrevistar o ex-presidente.

