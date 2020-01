Notas Mundo Tribunal de Bruxelas suspende extradição de ex-líder catalão

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Um tribunal de Bruxelas suspendeu a extradição do ex-líder catalão pró-independência Carles Puigdemont, informou o advogado do político. Paul Beckaert disse à Reuters que o juiz belga a cargo do caso decidiu a favor de Puigdemont e Toni Comin, outro ex-membro do governo da Catalunha, citando a imunidade de ambos como integrantes do Parlamento Europeu.

