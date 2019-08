Tributo acústico a Bon Jovi vai reunir fãs em Porto Alegre e Caxias do Sul

Nos dias 13 e 14 de setembro, as cidades de Porto Alegre e Caxias do Sul vão receber o espetáculo “The Bon Jovi Acoustic Experience”, um tributo a banda americana Bon Jovi. Considerada a homenagem acústica mais importante do grupo na América Latina, as apresentações prometem emocionar os fãs. Interpretado pelo artista e produtor Fabio HZ, o espetáculo terá um formato intimista, contando também com a presença de Leandro Dalle, guitarrista da banda Camisa de Vênus. O show é inspirado nas performances acústicas de Jon Bon Jovi e Richie Sambora. Fã da banda desde adolescente e com um timbre vocal curiosamente similar ao do vocalista Jon, o artista cover pretende conduzir o público a uma experiência inesquecível.

Fábio HZ está vivendo, neste mês de agosto, um momento único na sua carreira. Isso porque Matthew Bongiovi, irmão do famoso músico viu alguns trabalhos de Fábio. E convidou o artista brasileiro para ir conhecer pessoalmente Jon Bon Jovi. O encontro está previsto para ocorrer no final do mês, em Barcelona.

Nos espetáculos no RS, o intérprete iniciará o show contando a história da formação da banda e do lançamento do primeiro álbum, começando as sequências de performances acústicas com a música ‘Runaway’, primeiro sucesso do Bon Jovi. Em seguida, o artista vai passear pela trajetória da banda, tocando versões de uma música de cada álbum, até o single do último, que reservará grandes surpresas à plateia.

Além de cantar versões acústicas dos principais sucessos do Bon Jovi, os artistas apresentam igualmente algumas versões inéditas, com músicas de apresentações marcantes na história do astro, revelando curiosidades da banda que possui 19 discos lançados, recordista de público em turnês mundiais.

Com duração de 90 minutos, o show contará com uma produção musical encorpada, arranjos sofisticados, loops e efeitos harmônicos. Iluminação, cenografia e sonoplastia de nível internacional, garantindo que o público se surpreenda com a qualidade do espetáculo em todos os aspectos.

Em turnê desde junho do ano passado, “The Bon Jovi Acoustic Experience” já passou por diversas cidades brasileiras e em breve deve receber uma temporada internacional. O show em Porto Alegre acontece no dia 13 de setembro, no Teatro AMRIGS e em Caxias do Sul no dia 14 de setembro, no Teatro Murialdo. Os ingressos já estão à venda por R$ 60,00 a entrada inteira e R$ 30,00, meia entrada. A verba de merchandising será destinada ao Projeto MI & AU, que cuida de animais abandonados.

Serviço:

Espetáculo: “The Bon Jovi Acoustic Experience”

– Em Porto Alegre

– Data: 13/09/19

– Local: Teatro AMRIGS – Av. Ipiranga, 5311 – Partenon.

– Valor do ingresso: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia entrada)

– Bilheteria: www.aloingressos.com.br

– Em Caxias do Sul

– Data: 14/09/19

– Local: Teatro Murialdo – R. Flôres da Cunha, 1740 – Centro

– Valor do ingresso: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia entrada)

– Bilheteria: www.blueticket.com.br

– Para mais informações, acesse: www.fabiohz.com.br/shows

