Pelo menos 17 pessoas morreram em um triplo atentado suicida ocorrido no fim do domingo (16) em um povoado no Nordeste da Nigéria, confirmaram agentes de segurança e fontes dos serviços de emergências. Os ataques aconteceram na cidade de Mandarari, quando três pessoas que levavam explosivos caseiros os detonaram em um local onde as pessoas se agrupavam para ver televisão.