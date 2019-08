Troféu SENAR/O SUL homenageia empresas e personalidades que se destacaram no agronegócio nacional

A noite será de festa no domingo (25), marcada pela premiação aos melhores do agronegócio. O Troféu-Senar-O SUL, uma iniciativa da Rede Pampa e Senar-RS, estará homenageando empresas e personalidades que se destacaram ao longo do ano pelas suas atividades em prol do setor no Rio Grande do Sul.

Esta será a 17ª edição do Troféu, que ganha palco nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, reunindo autoridades, lideranças setoriais e empresariais. O Troféu Senar – O SUL integra o calendário social da Expointer.

Um caderno especial com toda a divulgação desta edição do Troféu estará circulando no jornal O SUL na semana seguinte ao evento. A TV Pampa e a Rádio Liberdade estarão no ar, ao vivo, transmitindo todos os momentos da premiação, que será exibida também através de um programa especial, veiculado na TV Pampa, sábado, dia 10 de setembro, entre 11h30min e 12h30min.

