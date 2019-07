O trombonista José Milton Vieira lança seu primeiro CD. O recital de lançamento acontece no Teatro do Goethe-Institut Porto Alegre, nesta quinta-feira (18). Senhas no local, no dia 18, a partir das 18 horas.

José Milton Vieira é trombonista reconhecido internacionalmente, diversas vezes premiado, com carreira artística como trombone solo da Ospa e como solista convidado frente às principais Orquestras do Brasil e do exterior. É artista Thein Brass, uma das cias alemãs de instrumentos musicais mais respeitadas do segmento.

“Plural” traz em suas composições a junção de elementos típicos da música brasileira com o contexto sinfônico. Representa a multiplicidade de estilos. É um impulso da música de concerto em direção a elementos do popular. Enfatiza a versatilidade e a grandeza do som do trombone. O CD é um testemunho do múltiplo aprendizado que conduz a carreira de José Milton e um estímulo para outros músicos trilharem o mesmo caminho plural. Fazem parte do CD, os músicos José Milton Vieira – trombone, Douglas Gutjahr – pandeiro e Paulo Bergmann – piano.

Paulo Bergmann – piano

O repertório que compõe “Plural”, foi especialmente escrito para o trombone e cada peça traz peculiaridades fascinantes para a produção musical atual, com composições de 5 autores brasileiros, um italiano e um austríaco. Ziriguidum, por exemplo, de Arthur Barbosa, foi escrita especialmente para José Milton.

Com uma visão sinfônica, a peça transita entre elementos do samba e do choro, mas mantém sua essência. Is My Shoe Still Blue? é especialmente importante nesse álbum, por ter sido com a performance dessa obra que José Milton recebeu o prêmio de melhor interpretação de peça comissionada na 64° Internationaler Musikwettbewerb der ARD em 2015, na Alemanha. Prêmio de grande notoriedade para a classe artística mundial. Essa peça é definida pelo compositor como “um blues que viaja do mundo do jazz para o universo da música nova…”.

Outro exemplo do setlist rico em grandes inspirações é Do Vento Ao Toque, desafio lançado, por José Milton ao compositor Douglas Gutjahr, para escrever uma obra para trombone e percussão, o resultado – uma diversão na qual trombone e pandeiro dialogam com melodias que remetem ao cancioneiro popular. A lista de obras traz ainda, Serra de Tremitação de Diego Silveira, Modinha de Infância de Fernando Deddos, Notes of Love de Nicola Ferro e Sonatina para trombone e piano de Rodrigo Lima, cada uma com uma história a ser contada pelo trombone de José Milton Vieira.

Serviço:

O que: Recital de lançamento do CD “Plural” de José Milton Vieira no Projeto Quintas Musicais do Goethe-Institut

Participação: Paulo Bergmann – piano e Douglas Gutjahr – percussão

Quando: 18 de julho de 2019 – quinta-feira

Hora: 20 horas

Local: Teatro do Goethe-Institut Porto Alegre

Entrada Franca

Deixe seu comentário: