Trono de ferro de “Game of Thrones” é encontrado no Brasil

A HBO espalhou ao redor do mundo seis tronos de ferro de “Game of Thrones”. E, sim! Um deles está no Brasil. O trono está no litoral do Ceará, em Beberibe.

Conforme informações do jornal O Estado de S. Paulo, a descoberta foi feita por uma menina, neste domingo (24).

No instagram, o perfil oficial de “Game of Thrones” já havia revelado o endereço de outros três tronos: Björkliden, na Suécia; em um castelo da Espanha; e na floresta de Puzzlewood, no Reino Unido.

Com o título #ForTheThrone, a campanha tem o objetivo de divulgar a oitava e última temporada de “Games of Thrones”, que estreia em 14 de abril.

