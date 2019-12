Notas Mundo Trump diz que Macron insultou membros da Otan

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (3) que o líder francês, Emmanuel Macron, insultou os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ao dizer que a entidade está em morte cerebral. Em uma reunião da organização, em Londres, Trump classificou as palavras do francês como “muito desagradáveis”.

Voltar Todas de Notas Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário