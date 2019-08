O presidente americano Donald Trump não participou de uma reunião com os líderes do G7 sobre clima e biodiversidade realizada nesta segunda (26), em Biarritz, na França. O encontro incluiu negociações sobre como lidar com os incêndios na floresta amazônica, bem como novas maneiras de reduzir as emissões de carbono. A Casa Branca disse que a agenda de Trump teria impedido sua participação.

