O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em uma rede social que ele deverá tornar a relação do país com a Venezuela e com Cuba mais agressiva. “Na verdade, minha postura sobre a Venezuela, e especialmente sobre Cuba, eram mais duras do que as de John Bolton. Ele estava me segurando”, disse Trump. Bolton, ex-conselheiro nacional de segurança, foi demitido na terça (10).

