TSE cassa o mandato da senadora Juíza Selma Arruda

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

A senadora foi condenada por caixa 2 Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Selma Arruda (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado) Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu, na terça-feira (10), cassar o mandato da senadora Juíza Selma Arruda (Podemos-MT). Seis dos sete ministros da Corte consideraram que a parlamentar praticou caixa 2 e abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2018.

Durante o julgamento, o TSE também determinou que Selma está inelegível até 2026, que haverá nova eleição para senador em Mato Grosso, que a parlamentar pode permanecer no cargo até a publicação do acórdão e que ela pode recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal), mas o recurso não suspenderá a decisão do TSE.

Após a decisão, a senadora divulgou uma nota na qual afirmou que “vontades políticas” prevaleceram e que ela “sofreu as consequências pelas ações desempenhadas durante sua atuação na magistratura de Mato Grosso”.

Selma teve o mandato cassado pelo TRE-MT (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso) em abril deste ano. A defesa da parlamentar, então, recorreu ao TSE, que manteve a cassação.

