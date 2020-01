Notas Brasil TSE mantém prazo de licitação de urnas eletrônicas

8 de janeiro de 2020

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, nesta quarta-feira (8), rejeitar um recurso ligado à licitação de novas urnas eletrônicas. Com a decisão, as empresas envolvidas na concorrência poderão apresentar novos modelos de engenharia no prazo de oito dias úteis. A expectativa é que os equipamentos sejam usados nas próximas eleições municipais, em outubro.

