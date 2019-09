Em um despacho com críticas aos sindicatos de petroleiros, o TST (Tribunal Superior do Trabalho) concedeu mais dois dias para que as entidades decidam se levarão a assembleia proposta do tribunal sobre o acordo coletivo de trabalho com a Petrobras. A prorrogação, porém, não deve resolver o impasse, já que os sindicatos querem uma proposta oficial da Petrobras para levar a votação.

