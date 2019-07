O TudoFácil realizou 132.992 atendimentos durante o mês de junho, um aumento de quase 14 % em relação a janeiro, com uma média de 6.650 atendimentos diários nas três unidades (Zona Norte, Zona Sul e Centro). Vinculado à Secretaria de Justiça, o TudoFácil é o setor do governo do Estado com o maior número de atendimentos.

