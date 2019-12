Mundo Tufão deixa pelo menos 16 mortos nas Filipinas

26 de dezembro de 2019

Foto: Reprodução

O tufão Phanfone, que atingiu as Filipinas na quarta-feira (25), deixou pelo menos 16 mortos, segundo um comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira (26).

Com ventos de até 195 quilômetros por hora, o tufão estragou o Natal de milhões de pessoas. Treze das vítimas morreram na região de Bisayas Ocidental e outras três no Centro do país.

Equipes de resgate têm dificuldade para chegar às áreas mais remotas, algumas das quais com grandes inundações. Mais de 16 mil pessoas se refugiaram em escolas, ginásios e prédios públicos.

