Uma forte turbulência em um voo da companhia búlgara ALK Airlines fez com que uma comissária fosse erguida do chão e batesse no teto da aeronave, além de deixar 10 passageiros com ferimentos leves. O incidente aconteceu em um voo que saiu de Pristina, em Kosovo, com destino a Basileia, na Suíça. Apesar do susto, o voo prosseguiu e o Boeing 737-300 pousou sem problemas 30 minutos depois.

