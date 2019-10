Turismo do Nordeste teme que óleo nas praias arruíne a temporada de verão

O vazamento de óleo em praias do Nordeste vai afetar o turismo na região? Por ser baixa temporada, o impacto ainda é pequeno, mas hotéis e associações temem efeitos na alta temporada, entre dezembro e o Carnaval. Caso o problema persista, a redução de visitantes é dada como certa.

A lista de locais já atingidos inclui destinos consagrados como as praias de Pipa (RN), Porto de Galinhas (PE) ou o Parque dos Lençóis Maranhenses (MA), além das oito capitais costeiras da região. Todos sofreram, pelo menos em um momento desde setembro, com aparecimento de óleo. Os Estados de Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia ainda registram incidência de manchas.

Preocupação com o verão

Segundo a presidente da Abav (Associação Brasileira de Agências de Viagens), Magda Nassar, o impacto nas vendas ainda é pequeno porque a região está no período de baixa temporada. “A gente não tem sentido grandes cancelamentos ou mudanças. Acho que tem de se preocupar com o futuro, para que isso se resolva rápido. Temos o verão pela frente”, disse.

Magda diz que tem mantido contato diário com seus associados, que relatam poucos efeitos nos negócios por enquanto. A limpeza está sendo feita rapidamente. Entretanto, ela afirma que o risco é o problema se arrastar até dezembro.

“Se não for resolvido, se isso se espalhar, se expandir, o Nordeste vai sofrer as consequências. As agências de viagens vão oferecer outros pacotes. Temos muitos destinos de praia, como o Caribe. No Brasil, também há outras praias. Mas claro que a gente não quer o Nordeste comprometido. Estamos falando das férias de verão, e o Nordeste é um destino de desejo do brasileiro. É importante que o governo tome para si e resolva esse problema até novembro”, afirmou.

Estados minimizam efeitos

Na Bahia, a Secretaria de Turismo não deu detalhes sobre redução de turistas, mas informou que “o Governo do Estado está empenhado em ações que visam à proteção ao meio ambiente, assim como minimizar o impacto para baianos e turistas que frequentam o litoral, movimentando o turismo no estado.” Em Sergipe, o secretário de Estado da Comunicação Social e do Turismo, José Sales Neto, declarou que não há registro de queda de movimento na hotelaria.