Turistas de voos de Portugal em conexão no Rio poderão ficar até cinco dias sem custo na cidade

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o presidente da companhia aérea TAP, Antonoaldo Neves, assinaram uma carta de intenções, nesta terça-feira (2), para que o Rio se torne “stopover” de voos vindos de Portugal. Assim, turistas que fizerem conexão no Rio poderão permanecer na cidade por mais dois a cinco dias, sem custo adicional. Segundo a TAP, a medida entra em vigor até o fim do segundo semestre de 2019. Witzel está em viagem no país europeu, segundo sua assessoria, para fazer parcerias na área de turismo, até quinta. As informações são do jornal O Globo.

A estratégia do stopover tem o objetivo de promover o Rio na Europa, e promover o fluxo de turismo no Estado. Segundo o governador, o Rio hoje está “muito mais seguro”:

“Vamos mostrar que o Rio está mudando e que hoje está muito mais seguro.”

O presidente da TAP disse ter “convicção” sobre o desejo do europeu em visitar o Rio.

“Temos um compromisso com o Brasil. Vinte e cinco por cento dos assentos dos voos que vão para lá da Europa e que saem do Brasil para cá são da TAP. Temos convicção de que o europeu quer visitar o Rio de Janeiro.”

Nesta segunda-feira, Witzel participou do Seminário Jurídico de Verão em Portugal . Já na terça, o governador também se reuniu com o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo. Na sua comitiva, acompanham o secretário de Turismo, Otavio Leite, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais, Lucas Tristão, subsecretário de Comunicação, Gabriel Aquino, e uma equipe de apoio formada por quatro pessoas. Primeira-dama do Estado, Helena Witzel também acompanhou o governador na viagem.

Sobre os custos da viagem, o governo do Estado informou por meio de nota que, em relação ao pagamento das diárias, foram obedecidas as regras previstas pelo decreto estadual 46.611. O texto determina que governador e secretários de Estado recebam R$ 460 por dia em visitas a Portugal. Já aos subsecretários, o valor pago é de R$ 420 por dia nas visitas ao país e demais funcionários recebem R$ 390 por dia em Portugal. Essa quantia deve cobrir as despesas do servidor com alimentação e hospedagem no país europeu.

Considerando que a comitiva de Witzel é formada por ele, dois secretários, um subsecretário e quatro funcionários que compõem a equipe de apoio, o gasto com diárias na viagem é de R$ 3360 por dia. Como a visita começou na última segunda-feira e vai até a próxima quinta-feira, o custo total das diárias será de R$ 13.440.

O governo do Estado não informou o valor das despesas com translado e outras necessidades relacionadas à visita. Entretanto, afirmou que o governador e a primeira-dama viajaram de classe executiva e que todas as passagens foram pagas com recursos dos cofres estaduais. A exceção foram os bilhetes da primeira-dama e do secretário Tristão, que pagaram com dinheiro próprio as passagens para a Europa.

Em nota, o governo do Estado informou que as viagens internacionais de Witzel são realizadas com o objetivo de atrair mais investimentos e aumentar o fluxo de turistas para o Estado. Além de Portugal, o governador já esteve em Berlim (março), Boston (abril) e Buenos Aires (junho) desde sua posse. Na Argentina, ele fez parte da comitiva oficial de Bolsonaro e viajou no avião presidencial.

Mais de 140 mil turistas por ano

Em 2018 e 2019, o Brasil recebeu mais de 140 mil turistas portugueses vindos de avião, de acordo com o Anuário Estatístico do Ministério do Turismo. Atrás apenas de São Paulo, o Estado do Rio recebeu 28.645 deles em 2018 e 41.614 em 2017. Em ambos os anos, as viagens aéreas trouxeram ao País e ao território fluminense mais de 98% dos visitantes oriundos de Portugal.

Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o número de decolagens feitas em Portugal que tinham o Brasil como destino superou 4 mil pela primeira vez no ano passado. Ao todo, foram 4356 e 678 delas tiveram como ponto de chegada os aeroportos fluminenses.

