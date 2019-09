Turma 11 do Curso Profissional de Sommelier da ABS-RS está com lotação quase esgotada

O tradicional Curso Profissional de Sommelier promovido pela Associação Brasileira de Someliers ( ABS-RS) está com inscrições quase esgotadas. Em sua 11 edição, a nova turma tem início no dia 4 de outubro, na Vinícola Aurora, em Bento Gonçalves, atraindo pessoas de diversas partes do Brasil, como Santa Catarina, Paraná e São Paulo, afora o Rio Grande do Sul.

“A turma 11 está quase fechada. Esse é um dos cursos mais completos do Brasil, que atrai pessoas de todo o país. Além de um amplo conhecimento teórico com professores renomados, os alunos têm a oportunidade de receberem o aprendizado dentro das próprias vinícolas, aliando conhecimento e prática”, explica o presidente da associação, Orestes de Andrade Jr. O curso disponibiliza diploma, emitido em parceria com a ABS-SP, com a chancela da ASI (Association de la Sommellerie Internationale), sendo válido em todo o território nacional.

Ao todo, os participantes terão que passar por sete módulos (112 horas), com término em maio de 2020. Serão sempre três aulas por mês (sextas à noite, sábados e domingos), que acontecem em tradicionais vinícolas gaúchas, sendo o último módulo ministrado no Hotel Dal’ Onder Sky.

Nas aulas, serão repassados os mais importantes conhecimentos do mundo de Baco, passando por noções básicas de vinificação e produção de vinhos, harmonizações, vitivinicultura, serviços dos vinhos, além de estratégias de consumo e de comunicação com os clientes. “Será uma oportunidade exclusiva, com professores renomados e um conteúdo abrangente, de mergulhar no mundo do vinho e fazer disso uma profissão”, observa o presidente da ABS-RS, Orestes de Andrade Jr.

O sommelier

O sommelier é o responsável pela escolha, compra, recebimento, guarda e prova do vinho antes que o mesmo seja servido ao cliente. A profissão foi regulamentada no Brasil através da Lei 12.467, de 26 de agosto de 2011, reconhecendo a importância desse profissional no setor de alimentos e bebidas.

Programação

– Módulo 1: 4 a 6 outubro – Vinícola Aurora, Bento Gonçalves

– Módulo 2: 8 a 10 novembro – Casa Fontanari, Bento Gonçalves

– Módulo 3: 6 a 8 de dezembro – Vinícola Viapiana, Flores da Cunha

– Módulo 4: 14 a 16 de fevereiro de 2020 – Vinícola Miolo, Bento Gonçalves

– Módulo 5: 13 a 15 de março de 2020 – Vinícola Salton, Bento Gonçalves

– Módulo 6: 24 a 26 de abril de 2020 – Vinícola Lovara, Bento Gonçalves

– Módulo 7: 15 a 17 maio de 2020 – Hotel Dal’ Onder Sky

