A Turquia deportou um cidadão americano que integrava o EI (Estado Islâmico). O gesto é o início de uma tentativa de mandar de volta a seus países membros estrangeiros do grupo, segundo o porta-voz do ministério do Interior, Ismail Catakli. Ele não deu mais detalhes sobre o americano. Dois cidadãos irlandeses e 11 franceses capturados na Síria também serão transferidos em breve.