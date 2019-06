A Uergs está com inscrições abertas para Mobilidade Acadêmica Externa, que permite ingresso de diplomados, transferência de outras instituições de Ensino Superior e reingresso de ex-alunos. São 626 vagas distribuídas em diferentes regiões do Estado para ingresso no segundo semestre de 2019. As inscrições são online e se encerram em 7 de junho.

