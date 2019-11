Rio Grande do Sul UFRGS divulga gabaritos do primeiro dia do Vestibular 2020

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade, observa aplicação do primeiro dia de provas. Foto: Gustavo Diehl/UFRGS Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade, observa aplicação do primeiro dia de provas. (Foto: Gustavo Diehl/UFRGS) Foto: Gustavo Diehl/UFRGS

A Coperse (Comissão Permanente de Seleção) da UFRGS (Universidade Federal do RS) divulgou neste domingo (24) os gabaritos do primeiro dia de provas do Vestibular 2020 da UFRGS, realizado neste sábado (23). Foram aplicadas as provas de Física, Literatura em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol, Italiano, Francês e Alemão). As médias e abstenções de ontem serão divulgadas nesta tarde, às 18h, no site da Coperse.

O concurso prossegue neste domingo, com os exames de Língua Portuguesa e Redação. Os portões fecham às 15h e os candidatos têm 4h30 para prestar as provas. A aplicação das provas de Biologia, Química e Geografia ocorre no sábado, 30 de novembro; no domingo, 1º de dezembro, é a vez de História e Matemática. Todas as informações sobre o Vestibular 2020 estão disponíveis no site www.ufrgs.br/vestibular. Neste ano, 26.616 candidatos disputam 3.980 vagas em 90 cursos de graduação.

A língua inglesa foi escolhida por 15.366 vestibulandos, seguida do espanhol (11.128), italiano (51), francês (40) e alemão (31). Neste ano, os cursos mais concorridos são da área da saúde: Medicina (64,08 candidatos por vaga); Psicologia – Diurno (29,75); Psicologia – Noturno (24,77); Fisioterapia (23,39); Medicina Veterinária (16,05); e Biomedicina (13,92).

Confira os gabaritos:

Física

01 B

02 A

03 C

04 A

05 E

06 A

07 E

08 E

09 C

10 E

11 D

12 C

13 C

14 E

15 B

16 D

17 C

18 A

19 B

20 B

21 E

22 C

23 D

24 A

25 D

Literatura em Língua Portuguesa

26 A

27 C

28 B

29 D

30 E

31 A

32 D

33 A

34 B

35 C

36 E

37 B

38 D

39 E

40 E

41 C

42 E

43 D

44 E

45 C

46 B

47 A

48 D

49 B

50 A

Inglês

51 C

52 B

53 D

54 D

55 E

56 A

57 B

58 C

59 D

60 B

61 C

62 E

63 C

64 A

65 E

66 B

67 E

68 D

69 A

70 C

71 D

72 A

73 A

74 A

75 D

Espanhol

51 C

52 A

53 D

54 B

55 E

56 A

57 B

58 E

59 C

60 B

61 B

62 E

63 C

64 C

65 A

66 D

67 A

68 D

69 D

70 E

71 D

72 D

73 A

74 B

75 B

Italiano

51 A

52 A

53 D

54 C

55 E

56 B

57 C

58 B

59 A

60 E

61 B

62 D

63 B

64 D

65 D

66 C

67 E

68 C

69 C

70 B

71 D

72 A

73 A

74 E

75 D

Francês

51 E

52 D

53 A

54 B

55 C

56 C

57 D

58 E

59 A

60 B

61 D

62 C

63 B

64 A

65 E

66 D

67 C

68 D

69 B

70 C

71 A

72 E

73 B

74 E

75 A

Alemão

51 C

52 E

53 B

54 C

55 E

56 E

57 C

58 B

59 D

60 A

61 D

62 A

63 B

64 D

65 A

66 D

67 C

68 A

69 C

70 A

71 B

72 A

73 E

74 B

75 D

