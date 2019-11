UFRGS recebe a exposição Italianos e o Brasil

De 12 de novembro a 13 de dezembro, o Museu da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) recebe a exposição Italianos e o Brasil. Com curadoria de Charles Tonet, o projeto “Italianos e o Brasil” utiliza recursos gráficos e tecnológicos para contar a história da imigração italiana, sua chegada ao Brasil e ao Rio Grande do Sul, e os motivos que levaram os imigrantes a sair da Itália.

Apresenta, ainda, os costumes e as tradições que o povo italiano trouxe para o Brasil e como eles se integram aos costumes gaúchos e brasileiros. Arquitetura, artesanato, dança, música, economia, gastronomia, lazer e religiosidade estão entre os temas retratados.

A exposição se apoia em material apresentado em telas touch screen, que servem como suporte e ferramenta para transmitir ao visitante a história dos primeiros colonos vindos de terras italianas ao Rio Grande do Sul. Com o uso de imagens, textos, narrativas e equipamentos modernos e interativos, é possível fazer uma viagem no tempo não somente na história destas pessoas, mas também na cultura italiana e como ela se interligou à cultura gaúcha, fazendo parte de um mosaico multicultural de descendentes de outros povos, como europeus, africanos e asiáticos.

“O projeto ‘Italianos e o Brasil’ não conta apenas a história da imigração, seus personagens, causas e impactos no Brasil, mas sobretudo traz para o visitante o legado dessa nova cultura que se reinventou e se transformou em genuinamente brasileira. É uma jornada fascinante no universo ítalo-gaúcho, que encanta e nos faz compreender um pouco melhor o que é essa aquarela cultural chamada Brasil”, pontuou o curador Charles Tonet.

A realização é do Ministério da Cidadania / Secretaria Especial da Cultura e Totalcom Comunicação, com patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura, Lojas Colombo, José Galló, Empresas Randon e Roseflor Alimentos e apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A exposição acontece no Museu da UFRGS – Campus Centro (Av. Osvaldo Aranha, 277, Porto Alegre), com visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. A entrada é gratuita.

O curador

Graduado em Jornalismo, pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas, mestre em Letras, Cultura e Regionalidade pela Universidade de Caxias do Sul, titular da cadeira número 24 da Academia Caxiense de Letras, coordenador do Setor Cultural da UCS desde 2019, diretor da Kallós Editora Multimídia e da Três Tempos – Memória Corporativa.

SERVIÇO

O que: Exposição Italianos e o Brasil

Quando: 12 de novembro a 13 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

Onde: Museu da UFRGS – Campus Centro (Av. Osvaldo Aranha, 277, Porto Alegre)

Entrada franca

Informações: http://italianoseobrasil.com.br/