Termina nesta sexta-feira o prazo para matrícula presencial de novos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Porto Alegre que se inscreveram pela internet no fim do ano passado. Os responsáveis comparecer à escola com a certidão de nascimento do estudante, carteira de identidade e comprovante de residência. Em caso de dúvida, o telefone é (51) 3288-4888.

