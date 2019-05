Últimos dias do Festival Brasil Sabor agitam Porto Alegre; veja os restaurantes participantes

Na 14ª edição do Festival Brasil Sabor, oito restaurantes de Porto Alegre estão integrando as atividades. Com pratos autorais, os participantes privilegiam a culinária nacional com um valor atrativo para o público. O festival se encerra no próximo domingo (2) em todo o Brasil.

A iniciativa é promovida pela Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes (Abrasel) e tem patrocínio nacional da AMBEV e regional da Liquigás. No país, são mais de 500 restaurantes de 19 estados participando, o que torna o Brasil Sabor o maior festival gastronômico do planeta.

Com o tema “Original do Brasil”, a proposta é que os restaurantes participantes utilizem o evento como um laboratório para inovação, criando pratos que utilizem ingredientes brasileiros nas receitas e, ao mesmo tempo, testando junto ao público final o sucesso dessas criações, oferecidas a preços promocionais.

A novidade para o público no Rio Grande do Sul será a volta do livro de receitas, desta vez em formato de E-book. Vejas os restaurantes participantes em Porto Alegre, pratos e valores:

4Beer

Hambúrguer de feijoada – Pão brioche, Hambúrger de Feijoada, Maionese de Bacon, Couve Crispy, Ovo Frito, Alface e Picles de Cebola Roxa com Lúpulo Simcoe, acompanha Chips de Batata Doce e Laranja Grelhada

Preço do prato: R$ 35,00 para 1 pessoa

Tel: (51) 3574.6466

Horário de funcionamento: Segunda à sábado das 15h30 às 22h30

Endereço: Av. Polonia, nº 200 – São Geraldo

Fornellone

Risoto de Charque com Alho Poró

Preço do prato: R$ 39,80 para 1 pessoa

Tel: (51) 3028.7575

Horário de funcionamento: domingo a quinta das 18h30 às 00h. Sexta a sábado das 18h30 à 01h.

Endereço: Av. Nova York, nº 93 – Auxiliadora

Gambrinus

Iscas de Tilápia a Milaneza, acompanhada de uma deliciosa maionese Gambrinus.

Preço do prato: R$ 35,00 para 1 pessoa

Tel: (51) 3226.6914

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 11h às 20h30min. Sábado das 11h às 16h.

Endereço: Mercado Público, nº 85, Centro Histórico

Iaiá Bistro

Feijão tropeiro: Entrada: Creme de Jerimum – Creme de Moranga ao Leite de Coco e Gengibre, servida com torradinhas. Prato Principal: Feijão Tropeiro Bem Acompanhado – Feijão carioca servido com Bacon, Linguiça refogada na banha de porco com farinha de mandioca e ovo mexido e servido acompanhado de costelinha de porco à milanesa com molho de laranja.

Preço do prato: R$ 48,00 para 1 pessoa (prato servido somente no jantar)

Tel: (51) 3222.0098

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 19h às 23h.

Endereço: Rua Chavantes, nº 636 – Vila Assunção

PPKB Kitchen & Bar

Maltagliati da Nonna – Massa “mal cortada” ao molho de Carne de Panela

Preço do prato: R$ 45,00 para 1 pessoa

Tel: (51) 3516.3430

Horário de funcionamento: Segunda à sexta das 18h às 23h. Sábado das 18h às 24h

Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 700 – loja 06 – Auxiliadora

Sakura Kaiten

Combinado Sakura Kaiten – Mini Chirashi e Trio de Gunkans com Salmão Grelhado e Legumes Orgânicos Baby.

Preço do prato: R$ 57,00 + 10% para 1 pessoa

Tel: (51) 4061.2702

Horário de funcionamento: Segunda a Domingo das 11h às 15h e das 18h30 às 23h

Endereço: Av. João Wallig, nº 1800, Loja 3005(6) – Passo D’Areia

Tartoni Ristorante

Espaguete Nero de Sappia (tinta de lula) ao molho de frutos do mar grelhado, leite de coco, açafrão, pimenta dedo de moça, polvilhados com gergelim.

Preço do prato: R$ 59,00 para 1 pessoa

Tel: (51) 3345.2881

Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 11h30 às 00h e domingos das 11h30 às 23h.

Endereço: Av. Tulio de Rose, nº 100 – loja 333 – Passo D’Areia

Terraços

Nhoque Bacelar – Nhoque de Polenta com Queijo Coalho, acompanhado de Ragu de Costela Desossada com Crisps de Alho Poró

Preço do prato: R$ 24,90 para 1 pessoa

Tel: (51) 3224.0025

Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 11h às 15h

Endereço: Rua dos Andradas nº 1444, 2º Andar – Galeria Chaves Centro Histórico

