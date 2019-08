Um adolescente foi preso após jogar uma criança do décimo andar de um museu em Londres

Um adolescente de 17 anos foi detido no domingo (4) por supostamente ter jogado um menino de seis anos do 10º andar da Tate Modern, o museu nacional de arte moderna de Londres. A vítima foi levada de helicóptero para o hospital e está em condição crítica. O suspeito está sendo investigado por tentativa de assassinato. As informações são do jornal Folha de S. Paulo e da revista Veja.

“A vítima de seis anos foi encontrada no teto do quinto andar. Foi atendida no local e levada para o hospital”, afirmou a polícia. “O homem de 17 anos permaneceu com outras pessoas do público no observatório no 10º andar.”

O suspeito foi cercado por sete ou oito pessoas. Quando perguntado por que ele havia jogado o menino sobre a grade, o suspeito respondeu que a culpa era dos serviços sociais, disse a testemunha em uma entrevista por telefone.

Os guardas de segurança a princípio levaram o suspeito ao café, confundindo-o com um parente da vítima, até que alguém gritou que ele era o culpado, disse a testemunha, que não quis ser identificada. Um visitante deu um soco no rosto do suspeito antes que autoridades de segurança levassem o acusado para um banheiro para sua própria proteção, de acordo com a testemunha.

De acordo com a polícia, não há nenhuma indicação de que o agressor conhecia a vítima.

Nesta segunda-feira (5) a criança teve uma leve melhora, mas sua condição continua crítica, informou o jornal britânico Guardian.

Visitantes estão sendo ouvidos pela polícia como testemunhas.

Alguns deles disseram à imprensa britânica que ouviram a mãe da criança gritando “Onde está meu filho? Onde está meu filho?” e que o adolescente permaneceu calmo e não demonstrou emoção nos dez minutos de espera pela chegada da polícia.

A queda foi de uma altura de cerca de 30 metros, segundo o tabloide The Sun.

A Tate Modern ficou fechada para entrada e saída de pessoas por um tempo. A jornalista ucraniana Olga Malchevska, que estava no local com seu filho, disse que ouviu a mulher gritando e correndo em direção à grade do observatório por volta das 14h45 (10h45 pelo horário de Brasília) e que os visitantes ficaram fechados dentro do museu até por volta das 16h.

O museu abriu nesta segunda-feira, mas o observatório do 10º andar está fechado.

A Tate Modern é uma das principais atrações turísticas do Reino Unido e recebeu 5,87 milhões de visitantes em 2018, de acordo com a Association of Leading Visitor Attractions.

No Twitter, o museu publicou mensagem em que confirmava o incidente e informava que a galeria ficaria fechada durante o resto do dia. “Todos os nossos pensamentos estão com a criança e sua família.”

