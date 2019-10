Um grupo de torcedores planeja busto de Renato Portaluppi e desfile em carro aberto caso o Grêmio elimine o Flamengo na Libertadores

O telefone toca no famoso ateliê localizado em Santo Cristo, no Rio. Após esculpir as imagens de Zumbi dos Palmares e de Clara Nunes para encomenda, o renomado escultor Rodrigo Pedrosa, de 50 anos, se depara com um dos pedidos mais curiosos dos seus 25 anos de carreira: torcedores querem o orçamento para um busto de Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, caso elimine o Flamengo nesta quarta-feira (23), na semifinal da Libertadores.

“Meu trabalho é voltado para coisas mais sérias e este pedido envolveu uma brincadeira grande, acho sadio. O flamenguista pode levar no bom humor porque ninguém se estressa com times ruins. Esse reboliço, esse ciúme, tem que ser comemorado. Futebol é brincadeira, é bom humor”, conta Rodrigo, que também é pintor e ministra aulas de escultura em Niterói e Rio.

A ideia foi idealizada pelos torcedores Guilherme “Careca”, botafoguense, Junior Negão, vascaíno, e Pedrinho, tricolor. Eles convenceram mais 35 amigos da pelada que jogam no Grajaú, Zona Norte do Rio, para participar da brincadeira. O “Caldeirão do Albertão”, como é conhecido, existe há mais de 25 anos e agora se reúne para secar o Flamengo e pôr em prática uma das suas ideias mais provocativas.

“Eles falaram e não duvido que aconteça. Na brincadeira, eles foram colocando isso [ideia do busto] em vários grupos. Se tivesse ajuda de cada um, eles iam conseguir um valor. No início achei que era brincadeira, mas agora eles estão pensando até em forma de pagamento”, conta Sergio Pugliese, de 55 anos, que joga na pelada, mas diz que não irá colaborar financeiramente:

“Os caras estão ficando malucos, dizem que tem que ter estátua no Rio também, assim como tem no Rio Grande do Sul. A gente valoriza a resenha”, completa.

Estima-se que o busto de Renato Portaluppi custará de R$ 20 mil a R$ 30 mil dependendo do material a ser utilizado. Isso porque o grupo quer fazer um desfile público e em carro aberto com a imagem do técnico gremista pelas ruas da cidade. Segundo Rodrigo, a imagem ficaria pronta em até dez dias após o pagamento.

“Faço imagens em tamanho real. Vai depender da minha organização e do fornecedor de resina. Em uma semana ou 10 dias estará pronto. Teria que fazer em resina por causa da ideia do desfile público, porque é mais rápido para execução e mais leve para levar no carro. Em bronze, por exemplo, a imagem seria de mais de 40 quilos”, conta o escultor , que está à disposição dos rubro-negros em caso de resposta:

“Se pedirem uma encomenda da escultura do Gabigol ou do Jorge Jesus, posso fazer também. Se o Flamengo ganhar, faria com o maior prazer.”