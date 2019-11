Um guia para curtir a Cidade do México

A Cidade do México é a segunda cidade mais populosa do continente americano e possui uma impressionante riqueza cultural. Uma viagem para a capital do México conseguindo passagens aéreas baratas significa ter a oportunidade de conhecer a história, a cultura e as tradições de uma cidade que recebe os turistas de braços abertos. Arrumando uma hospedagem confortável, é só sair às ruas e abraçar essa oportunidade!

O continente latino-americano é enorme, com diversos destinos que abrigam histórias que merecem ser conhecidas, com paisagens que vale a pena desfrutar e com diferentes climas quem permitem a prática de múltiplos esportes. Mas tem cidades atraentes graças à sua história espetacular, seu povo amistoso ou sua hospedagem acolhedora. É o caso da Cidade do México que, tendo muita promoção de passagens aéreas , é possível visitar para conhecê-la bem de perto.

Há muita coisa para fazer nessa cidade, motivo pelo qual é importante viajar com tudo organizado, para poder tirar proveito de cada dia, de cada instante, sabendo que ainda assim, será necessário voltar! São 1.495 quilômetros quadrados para percorrer, numa altitude media de aproximadamente 2.240 metros acima do nível do mar e quase 9 milhões de habitantes. Há muitos passeios, muitas excursões e muita aventura para ser vivida.

Para poder conhecer a Cidade do México, também chamada Distrito Federal ou simplesmente DF, é necessário começar pelo centro. O ideal é depois de uma boa noite de descanso na hospedagem escolhida (tem desde pousadas até grandes hotéis), se preparar para andar o dia inteiro. No centro, você não deve perder:

Museu do Templo Mayor = lá você poderá ver peças incríveis da época do império asteca, como o monólito de Tlaltecuhtli, a deusa da fertilidade.

Catedral Metropolitana = está na frente do museu. A Catedral foi construída sob as ruínas da capital do império asteca, Tenochtitlan.

Palácio Nacional = lá você pode curtir um belo jardim botânico e os famosos murais de Diego Rivera, com alto conteúdo social.

Alameda Central = um espaço ideal para andar com tranquilidade, pois é o parque urbano mais antigo do continente.

Palácio de Belas Artes = este prédio tem uma fantástica arquitetura de inícios do século XX. Lá será possível admirar, por exemplo, o pano do teatro, feito de quase um milhão de cristais Tiffany.

Outros passeios legais

O city tour pelo centro da cidade é outra das atrações mais importantes do DF mexicano. Seguem alguns passeios necessários e imperdíveis:

Conhecer a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe = não importa a sua religião, este templo em homenagem à padroeira de México mostra o fervor religioso dos mexicanos. Se você estiver lá em 12 de dezembro, poderá admirar a celebração da Virgem, pois a basílica se enche de devotos mexicanos e estrangeiros em um evento cultural impressionante.

Conhecer o Anjo da Independência – é um dos monumentos mais importantes da cidade. Possui 94 metros de altura e 200 degraus que vale a pena subir, pois esse exercício dará a possibilidade de obter, de lá de cima, uma vista maravilhosa.

Dedicar um dia completo ao Bosque de Chapultepec – é um bosque centenário de 686 hectares. Lá tem atrações para todas as idades e gostos, como um castelo, um zoológico e o espetacular Museu Nacional de Antropologia, com peças da historia pré-hispânica, como a Pedra do Sol (o calendário asteca).

Visitar o Museu Casa Azul – este é um passeio imperdível, pois é a casa onde nasceu, morou e morreu a maravilhosa artista Frida Kahlo. Lá estão ainda algumas obras importantes e também objetos do dia a dia da artista. Na última quarta-feira do mês, tem um percurso noturno guiado por uma atriz que interpreta a Frida Kahlo.

Hora de jantar!

Todo turista deseja um hotel confortável, mas também uma boa comida. Na Cidade do México há uma grande diversidade de lugares para satisfazer o paladar mais exigente!

O Mercado de Comidas, no centro da cidade, é uma parada obrigatória. Lá você pode experimentar as deliciosas ‘quesadillas’ (uma espécie de omelete com diversos recheios), os famosos tacos mexicanos e os gostosos tamales, prato típico feito de massa e enrolado numa folha de espiga de milho.

Por último, mas não menos importante: não deixe de experimentar a bebida mais típica do México: a tequila. É uma bebida muito forte, mas quem viaja para o México deve experimentar!