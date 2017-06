Um homem armado com um rifle disparou contra 12 congressistas americanos que praticavam beisebol para preparar-se para uma partida de caridade, ferindo um legislador e pelo menos outras quatro pessoas

Um homem armado com um rifle disparou nesta quarta-feira (14) contra 12 congressistas republicanos e membros de suas equipes que praticavam beisebol para preparar-se para uma partida de caridade, ferindo um legislador e pelo menos outras quatro pessoas.

O autor dos disparos – identificado como James Hodgkinson, de 66 anos, aparentemente seguidor do ex-pré-candidato democrata Bernie Sanders – morreu em decorrência dos ferimentos, anunciou o presidente norte-americano Donald Trump.

O que aconteceu?

Legisladores republicanos jogavam em um campo de beisebol em Alexandria, no subúrbio de Washington, no Estado de Virgínia, preparando-se para um jogo anual de caridade na quinta-feira (15) à noite contra seus colegas democratas quando Hodgkinson fez os disparos.

O republicano Steve Scalise, número três do partido na Câmara dos Deputados, levou um tiro no quadril.

Os policiais encarregados pela segurança do Capitólio responderam aos disparos, assim como a Polícia de Alexandria, que foi até o local. O suspeito foi detido e as cinco pessoas feridas foram levadas a hospitais da região.

Quem ficou ferido?

*Scalise. Baleado no quadril e submetido a uma cirurgia em um hospital de Washington. Espera-se que ele se recupere.

*Zachary Barth, um colaborador do deputado Roger Williams

*O lobbista e ex-assessor legislativo Mike Mika (identificado por Washington Post)

*Dois policiais do Congresso

Quem foi o autor dos disparos?

Hodgkinson era um ativo seguidor de Sanders, que concorreu com Hillary Clinton pela candidatura presidencial do Partido Democrata em 2016. Sanders disse que estava “enojado” pelo ataque.

James Hodgkinson era de Belleville, subúrbio de St. Louis. De acordo com sua mulher, citada pela ABC, ele se mudou há dois meses para Alexandria, uma cidade do Estado de Virginia, não longe de Washington.

Repercussões políticas

Trump pediu união nacional após o tiroteio, assim como o presidente da Câmara dos Deputados, Paul Ryan, e a líder da minoria democrata na Casa, Nancy Pelosi. Nesta quarta-feira, todas as votações previstas foram suspensas.

O jogo anual parlamentar será realizado, como estava previsto, na noite de quinta-feira no Nationals Park da capital norte-americana

Visita de Trump a congressista

O presidente e sua mulher, Melania, fizeram uma visita surpresa ao congressista republicano Steve Scalise, internado em estado “crítico” após ter sido baleado durante um treino para uma partida beneficente de beisebol.

Trump e a primeira-dama levaram flores ao hospital onde o político foi operado, informou a Casa Branca.

De acordo com a direção do hospital, Scalise “ficou gravemente ferido e seu estado é crítico”. Ele teve fraturas, ferimentos de órgãos internos e sangramento severo depois de levar um disparo no quadril esquerdo, informou o hospital na noite desta quarta-feira.

