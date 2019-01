Um homem descobriu não ser o pai biológico dos três filhos ao ser diagnosticado com doença hereditária

O empresário britânico Richard Mason, com 54 anos, não acreditou quando recebeu a notícia de que tinha uma fibrose cística que havia provocado infertilidade durante toda a sua vida – afinal, ele tinha três filhos.

“Pensei que o diagnóstico estava errado”, disse Mason em uma entrevista ao programa BBC Radio 5 Live.

Preocupado, ele questionou sua ex-mulher, Kate, se era o pai biológico dos três filhos do casal. Como ela garantiu que sim, Mason manteve a esperança de que os exames estivessem errados. Mas não estavam.

O empresário de fato teve fibrose cística durante a vida toda. A doença hereditária é considerada grave e afeta diversos órgãos, em um processo obstrutivo causado pelo aumento da viscosidade dos mucos. Na maioria dos homens afetados, a doença leva à infertilidade. No Brasil, ela afeta uma em cada 10 mil pessoas.

As irmãs de Mason já tinham a doença, e ele havia feito um teste para descobrir se também havia nascido com ela porque não estava conseguindo engravidar sua segunda mulher, Emma.

Testes de DNA confirmaram: os gêmeos Ed e Joal, de 19 anos, e Willem, de 23 anos, não eram filhos biológicos de Mason.

Fraude de paternidade

Mason havia se separado de sua ex-mulher em 2007, depois de 20 anos de casamento. Ao descobrir que os três filhos nascidos durante o matrimônio não eram seus, resolveu processar a ex-mulher por fraude de paternidade.

Kate foi condenada a devolver US$ 320 mil dos quase US$ 5 milhões que havia recebido no acordo de divórcio. A Justiça permitiu que ela mantivesse em segredo a identidade do verdadeiro pai dos jovens.

“Eu não sabia o que era real e o que não era. Foi como se eu tivesse vivendo em Matrix (o filme)”, disse Mason ao jornal inglês The Daily Mail.

“Durante muito não consegui pensar em outra coisa”, contou o empresário ao BBC Radio 5 Live.

“Em algum momento do futuro vou descobrir quem é o pai biológico, tenho certeza. Não sei se é um de meus amigos, pode ser alguém muito próximo de mim”, disse Mason.

“Quando você tem um mistério assim em sua vida e é afetado por ele dessa forma, qualquer pessoa gostaria de saber a verdade.”

Mason está oferecendo US$ 6,4 mil para quem o ajudar a descobrir quem é o pai biológico de seus filhos.

Afastamento dos filhos

Apesar de conseguir uma vitória no processo contra a ex-mulher, Mason não teve paz.

Por causa da disputa legal, seus filhos decidiram cortar suas relações com ele.

“Ver o que eles estão fazendo no Facebook me parte o coração. Meu mais velho se formou há pouco tempo e eu sequer fui convidado”, disse Mason.

Hoje só Ed, um dos gêmeos de 19 anos, mantém contato com ele.

Em um programa do canal ITV, Mason mandou um recado para os filhos.

“Não fiz nada de errado. Eu amo vocês e as portas estão abertas. Apenas venham, e lhes darei o maior abraço que já receberam na vida”, afirmou.

Joel, um dos filhos gêmeos, explicou ao The Daily Mail porque não fala com o pai de criação.

“É um homem muito manipulador, não é o tipo de pessoa com quem você queira estar. Comecei a notar quando tinha 15 anos”, disse Joel, que afirmou, no entanto, não ter a intenção de procurar seu pai biológico.

“Richard continua sendo meu pai e não vou buscar a verdade. Duvido que (o pai biológico) sequer saiba que nós existimos”, disse.

Mason também diz sentir que os jovens continuam sendo seus filhos.

“Eles são meus filhos. Você se sente traído, sente essa sensação de raiva que não se pode explicar. Mas eu sigo sendo o pai”, disse Mason.

Deixe seu comentário: