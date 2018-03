Um homem doou um rim para sua mulher como presente pelos 23 anos de casamento

Como presente de seu 23º aniversário de casamento, que será comemorado nesta quinta-feira (15), Cesar Calle deu a sua esposa, Monica, um rim. O casal de Welston, Flórida, nos Estados Unidos, fez as cirurgias no dia 19 de fevereiro no Memorial Regional Hospital. Foi o primeiro transplante de rim de doadores vivos bem sucedidos no hospital, onde Monica Calle trabalha.

O chefe da equipe médica, Juan Arenas, comandou uma equipe de 30 profissionais de saúde para todo o processo. Em entrevista a jornalistas, Arenas disse que é incomum encontrar compatibilidade entre cônjuges. Ao saber do resultado, Monica Calle concordou e disse que se sentia como se tivesse acabado de ganhar na loteria.

O casal tem três filhos.

No dia 20 de fevereiro, Cesar postou, em seu perfil no Facebook, um relato sobre a doença da mulher. “Esta é Monica Mojocoa Calle. Ela é uma estatística de saúde, como alguns de nós. Monica é meu mundo e amada esposa e ela é uma … um dos aproximadamente 600.000 americanos afligidos com uma doença hereditária pouco conhecida chamada Polykystic Kidney Disease ou PKD (doença renal policística). Minha sogra tinha isso e também minhas filhas. Infelizmente, meu cunhado e sua filha também têm isso. Monica e sua mãe são um dos poucos sortudos que foram submetidos à cirurgia de transplante bem sucedida e viverão perto de vidas saudáveis normais devido ao transplante de órgãos. Nem muitos têm esse privilégio e certo. Se você estiver em perfeita saúde, exorto-o a se inscrever como doador em https://unos.org. Salve uma vida e dê um amado ou um estranho perfeito o dom da vida.”

Doação automática

O Senado holandês deu sinal verde na última terça-feira (13) à polêmica lei que transforma automaticamente todos os cidadãos em doadores de órgãos, a menos que afirmem em vida e explicitamente que não desejam doar.

Os cidadãos que não mostrarem rejeição em vida, e após o envio de duas cartas de aviso para que deixem clara sua posição, serão registrados no sistema como “não objeção”.

Se os parentes tiverem “sérias objeções” e “problemas insuperáveis” com a doação dos órgãos de seu familiar, podem se opor apesar de o morto ter dado sua permissão para ser doador.

A nova Lei de Doadores foi aprovada com 38 votos a favor e 36 contra.

Os senadores que votaram contra consideraram que um governo não pode decidir sobre os órgãos de um cidadão, enquanto outros afirmaram que esta nova lei gerará muitos custos e problemas, e nada assegura que tenha melhores resultados do que o sistema atual, que exige se registrar em vida para ser doador após o falecimento.

Este projeto, apresentado pelo democrata-cristão Pia Dijkstra durante a anterior legislatura, foi debatido por vários dias no Senado e esteve rodeado de dúvidas durante os últimos meses.

Cerca de 150 pessoas morrem a cada ano na Holanda enquanto estão na lista de espera por um fígado ou um rim, por exemplo, e as campanhas para convencer os cidadãos a se inscreverem voluntariamente como doadores não deram grandes resultados nos últimos anos.

Espera-se que as novas regras entrem em vigor 1º de julho de 2020, acompanhadas de uma grande campanha que explique aos cidadãos as mudanças.

Deixe seu comentário: