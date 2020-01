Rio Grande do Sul Um homem morre e duas pessoas ficam feridas em acidente em Uruguaiana

4 de janeiro de 2020

O condutor de um Corsa, emplacado em Brusque/SC, perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. Foto: Divulgação/PRF

No início da manhã deste sábado (4), na BR 472, em Uruguaiana, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu um acidente de trânsito que deixou um homem morto e duas pessoas feridas.

Policiais Rodoviários Federais realizaram o atendimento do acidente que ocorreu no Km 578 da BR 472, perímetro urbano de Uruguaiana. O condutor de um Corsa, emplacado em Brusque/SC, perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. O motorista, que estava com a habilitação vencida, foi socorrido pelo SAMU, assim como uma passageira, e foram encaminhados para atendimento hospitalar. Um terceiro ocupante do automóvel morreu no local.

