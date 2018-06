Uma aposta gaúcha acertou sozinha a Lotofácil e faturou quase 1 milhão e meio de reais

Uma aposta do município gaúcho de Flores da Cunha acertou sozinha as 15 dezenas do concurso 1675 da Lotofácil e faturou R$ 1.453.985,03, segundo a Caixa Econômica Federal.

O sorteio foi realizado na noite de quarta-feira (13), em Pelotas. Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23 e 25.

Quatrocentos e noventa e cinco apostadores acertaram 14 números e ganharam R$ 1.291,13 cada. O próximo concurso da loteria pode pagar R$ 1.700.000 nesta sexta-feira (15).

Loteria Federal

Um bilhete da cidade gaúcha de Santa Rosa ganhou R$ 350.000 no concurso 05292 da Loteria Federal, realizado na quarta-feira em São Paulo.

Deixe seu comentário: