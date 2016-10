Uma em cada cinco cidades brasileiras terá somente vereadores nascidos em outros municípios

Levantamento feito com base nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mostra que 1.111 cidades do País (ou seja, 20% do total) terão uma Câmara formada apenas por vereadores nascidos fora.

Só 96 cidades, das 5.568, terão todos os vereadores nascidos no município. Trata-se de um dado curioso. Mas não há exigência nenhuma em relação a isso. O vereador precisa ter apenas o domicílio eleitoral onde se candidata.

Se forem levados em conta todos os eleitos, são 35.296 vereadores nascidos fora das cidades para as quais irão legislar (cerca de 60%), ante 22.418 nascidos nos próprios municípios. O índice de vereadores “nativos”, porém, é maior do que o de prefeitos.

Minas Gerais é o Estado com o maior número de cidades com Câmaras formadas exclusivamente por “locais”: 31. Em segundo lugar, aparece o Rio Grande do Sul, com nove, seguido por Bahia, com oito, e Piauí, com sete municípios.

Em número absoluto, a cidade do Rio de Janeiro é a que terá o maior número de vereadores “nativos”: 38 dos 51 são cariocas. Em São Paulo, 32 dos 55 são paulistanos. Só cinco cidades de todo o Brasil têm exatamente o mesmo número de nascidos no local e fora, entre elas Porto Alegre (18 de cada). Veja as 96 cidades em que todos os representantes no Legislativo são nascidos no local.

