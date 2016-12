Uma foca com 200 kg serÃ¡ devolvida Ã  natureza apÃ³s invadir uma garagem e subir em carro, na AustrÃ¡lia

Uma foca de quase 200 kg que chamou a atenção de moradores da localidade de Launceston, na Tasmânia, na Austrália, após “desfilar” por ruas, invadir uma garagem e até subir em um carro, será devolvida à natureza. Segundo informações do jornal “The Telegraph”, o visitante inusitado surpreendeu quem saiu às ruas da região na manhã seguinte ao Natal.

Agentes da polícia local e do serviço de proteção animal tiveram trabalho para se aproximar da foca e, por fim, acertá-la com um tranquilizante. A operação durou toda a manhã. Em seguida, o animal foi recolhido para um abrigo onde permanecerá para receber atendimento veterinário antes de ser devolvido ao mar.

A foca acabou amassando o capô do carro sobre o qual decidiu descansar. “Você acorda e tem uma enorme foca em cima do carro. Não é algo que você espera logo de manhã. Você fica se perguntando se não está sonhando”, brincou o morador local Will Gregory, que viu o bicho.

Em uma rede social, a polícia local postou fotos da foca e alertou aos moradores da região que em casos como esse a ordem é não se aproximar dos animais.

