Uma greve na Aerolíneas Argentinas afetou 30 mil passageiros. Mais de cem voos foram cancelados

Uma paralisação de sindicatos que atuam na área de transporte aéreo fez com que a companhia Aerolíneas Argentinas cancelasse 243 voos nesta quinta-feira (8), entre nacionais e internacionais (incluindo alguns destinos no Brasil), afetando 30 mil passageiros.

A greve foi encerrada às 17h30min (18h30min em Brasília), sem anúncios de negociações da companhia com os sindicatos. A Aerolíneas informou que já estava reacomodando os passageiros que estão desde a manhã esperando para voar e estima que em três horas o serviço estará normalizado.

Centenas de pessoas se acumularam durante o dia nos salões de checkin dos aeroportos Jorge Newbery (Aeroparque) e Ezeiza, ambos em Buenos Aires.

A empresa anunciou que o cancelamento dos voos foi necessário por conta de uma greve de pilotos, controladores de voo e pessoal de terra.

Em tom de emergência, a companhia pediu dinheiro extra ao Estado, como vem fazendo nos últimos meses. O presidente argentino, Mauricio Macri, porém, perdeu a paciência. Num discurso de inauguração de uma obra na Província de Buenos Aires, afirmou que não era possível que o Estado tivesse que “colocar dinheiro extra todo mês na empresa” e que esta, desde que voltou a ser estatal, tem sido sustentada por subsídios e ajudas extras.

O presidente acrescentou que a volatilidade da moeda (que se desvalorizou 55% desde abril) e o preço do petróleo vêm aumentando a necessidade de financiar ainda mais a empresa. “Não é justo que 95% da Argentina pare para que a Aerolíneas funcione. No mês passado, o auxílio extra foi de 1 bilhão de pesos, não podemos exigir mais sacrifícios ao contribuinte.”

Macri pediu que a empresa se reúna com urgência com os sindicatos e que negocie uma solução. Os trabalhadores pedem um reajuste de salários acima do estabelecido na negociação paritária, realizada quando a inflação estava a 15% — agora está em quase 30%, com expectativa de fechar o ano em 50%.

Decolar

A argentina Despegar.com, controladora da Decolar.com, registrou no terceiro trimestre um prejuízo líquido de US$ 1,5 milhão, revertendo o lucro de US$ 12,3 milhões apurado no mesmo período do ano passado.

O resultado da companhia foi pressionado principalmente pela queda de demanda na Argentina, em função da crise financeira no país, informou a empresa. O Brasil, segundo a a companhia, continua sendo o maior mercado em transações, respondendo por 40% do total, com aumento de 11% no trimestre.

Na mesma base de comparação, a receita líquida da companhia recuou 9%, para US$ 121,2 milhões. O valor das reservas atingiu US$ 1,09 bilhão no trimestre, com queda de 2%. A receita com passagens aéreas caiu 14%, para US$ 50,5 milhões. A receita com pacotes turísticos, reserva em hotéis e outros serviços teve retração de 4%, para US$ 70,8 milhões.

