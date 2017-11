Uma mãe rebateu críticas e ofensas por amamentar seu filho em uma fila de um parque da Disney

Uma mulher foi repreendida enquanto amamentava seu filho de 10 meses por pessoas que, assim como ela, estavam numa fila do parque da Disney, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Diante de sua indignação com o episódio, a americana Brittni Medina publicou uma foto no Facebook em que aparece alimentando seu bebê e, ao fundo, duas mulheres com expressões ainda aborrecidas estampadas em seus rostos.

“Nós temos passes anuais e vamos frequentemente para a Disney. Bem, meu homenzinho tem 10 meses e ele mama! Ficamos muito confortáveis em qualquer lugar, de qualquer forma. Então, essas senhoras ficaram tão irritadas por isso que meu marido simplesmente teve que tirar uma foto. Espia as ‘haters'”, escreveu Brittni na rede social, numa publicação deste domingo.

Segundo a mãe, as duas mulheres emburradas estavam falando alto que ela deveria amamentar o filho no banheiro.

“Eu cobri o peito no meu primeiro filho, mas honestamente, as pessoas reclamam independentemente do que você faz”, afirmou ao site “PopSugar”.

Ainda no post no Facebook, Brittni disse que ouviu ofensas, além de reclamações, e frisou que fez a publicação para mostrar a outras mulheres que elas não devem se sentir mal quando estão amamentando seus filhos em público, independentemente da reação de outras pessoas.

“Eu não estava andando por aí alimentando-o [eu já fiz isso, porém, e faria de novo]. Eu estava numa fila muito longa de forma que pudéssemos tirar uma foto, meu filho ficou com fome e eu não queria esperar em outra fila mais uma vez. Então, tirei uma parte da roupa e amamentei. Essas mulheres estavam fazendo críticas e me ofendendo, então mudei de lugar para tirar esta foto com tais figuras. Não por atenção para mim, mas por atenção para o fato de que nenhuma mulher deveria se sentir envergonhada por amamentar seu bebê sem estar coberta”, destacou.

