A série sobre divórcio com a atriz Sarah Jessica Parker chega ao final na HBO

Poucos meses após divulgar a data de estreia oficial da terceira temporada da série Divorce, protagonizada e produzida por Sarah Jessica Parker, a HBO decidiu dar um ponto final na trama. De acordo com a Variety, a emissora confirmou que a atual leva de episódios, que começaram a ser exibidos no dia 1º de julho, será a última.

Nenhum comunicado a respeito da decisão foi feito ao público, mas estipula-se que o seriado tenha sido planejado para durar, de fato, apenas três anos. Apesar de não alcançar índices muito altos de audiência, Divorce vinha angariando bons resultados nas críticas de sua terceira temporada.

Os seis episódios finais concluem a jornada de Frances (Sarah Jessica Parker) e Robert (Thomas Haden Church), casal divorciado que descobre novas perspectivas na vida após a separação. Molly Shannon, Becki Newton, Talia Balsam, Sterling Jerins, Charlie Kilgore e Tracy Letts completam o elenco da obra criada por Sharon Horgan (Catastrophe) em parceria com a própria Sarah.

Sex and the City

A atriz Sarah Jessica Parker finalmente revelou um dos maiores mistérios de Sex and the City, clássica série que estrelou por anos.

Se você se lembra, no episódio 13 da terceira temporada de Sex and the City, Carrie Bradshaw ostentava dois saltos, cada um com uma cor diferente – sem razão aparente.

No Instagram, a atriz explicou o porquê disso ter acontecido.

“Aqui está a resposta oficial e tenho certeza que foi aprovada pela grande e lendária figurinista Patricia Field. Tínhamos dois pares do que acredito que eram saltos com tiras da Christian Louboutin.”

“Pat e eu escolhemos um de cada. Talvez porque ambos eram tão bonitos em cores e pareciam estar em harmonia com o vestido, mas também porque simplesmente adoramos cada um deles.”

Sex and the City teve seis temporadas, ganhando ainda dois filmes depois que terminou.

Apple TV+

Com o lançamento do Apple TV+, serviço de streaming de vídeo da Apple, cada vez mais próximo, as expectativas e, consequentemente, as especulações sobre os bastidores do trabalho da empresa no setor audiovisual aumentam. Um dos rumores diz que o CEO, Tim Cook, e o vice-presidente sênior de software e serviços, Eddy Cue, interferiam nos roteiros das produções originais da plataforma.

Cue desmentiu o boato em uma entrevista ao portal da revista GQ americana, publicada nesta segunda-feira (1º). “Nunca houve uma nota”, diz, em referência à especulação de que ele e Cook deixavam notas em roteiros do Apple TV+. Além disso, Cue conta que ele e os outros executivos “deixam [sozinhos]” os produtores do serviço para desenvolver o conteúdo original.

Previsto para chegar ao público no fim do ano, a plataforma vai ter produções originais e reunir o catálogo de múltiplos serviços de vídeo, como HBO, Showtime e CBS. O executivo nega, ainda, as alegações de que a Apple tem se afastado de conteúdo para o público adulto.

Para rebater a crítica, argumenta que o “The Morning Show”, estrelado pelas atrizes Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, vai abordar temas e ter linguagem e outros aspectos “definitivamente não apropriados” para crianças.

Apesar de as declarações indicarem que, ao contrário dos rumores, a Apple parece não opinar demais no andamento dos conteúdos originais, alguns usuários se preocupam com a própria escolha dos programas. Uma das críticas é a ausência de propostas com temas mais ousados e polêmicos — o que é comum no catálogo da Netflix, por exemplo.

Outra diferença entre a Apple TV+ e sua maior rival, a Netlix, é a quantidade de originais que a dona da maçã pretende produzir. Em uma entrevista ao The Times, Cue afirma que a intenção é concentrar em qualidade, não em quantidade. A companhia, diz ele, “não criará o maior número de conteúdos originais, mas sim os melhores”. Ainda assim, ele afirma que a empresa planeja lançar novos títulos mensalmente depois que a plataforma chegar ao mercado.

