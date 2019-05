Unicred Região dos Vales promove evento sobre o tema Previdência para cooperados e empresários da região

A Unicred Região dos Vales, cooperativa do sistema Unicred RS, realizou, em parceria com a CDL NH, na última semana, um evento com a presença dos associados e empresários vinculados a Instituição e cooperados das agências NH Centro, NH Regina e São Leopoldo. O encontro teve como convidada e palestrante a Gerente de Previdência da Quanta Previdência Unicred, Fernanda Silveira.

Entre os assuntos abordados durante o evento estão os temas relacionados à longevidade, as maneiras de se planejar para o futuro, vislumbrando uma tranquilidade financeira e qualidade de vida para si e para sua família. O intuito do encontro mostra uma preocupação social da cooperativa com seus associados e convidados que participaram do evento, abordando temas de relevância nacional, como a reforma da previdência e seus desdobramentos para a vida de todas as pessoas.

A Diretora de Desenvolvimento e Negócios da Unicred Região dos Vales, Anelise Staudt Buchmann, acredita que eventos como este são substanciais. “É uma satisfação estarmos promovendo um encontro como este, que aborda temas relevantes e atuais para os nossos cooperados e convidados, alertado e orientando-os para assuntos extremamente pertinentes a curto, médio e longo prazo”, afirma.

Deixe seu comentário: