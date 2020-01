Verão Unimed incentiva mudança de hábitos com atividades no litoral durante o verão

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Caminhadas orientadas, orientações de saúde e aulas de yoga serão realizadas no litoral, bem como na Capital Foto: Cassius Souza Foto: Cassius Souza

As Unimeds Porto Alegre, Vale do Sinos, Nordeste/RS e Federação/RS irão promover uma série de atividades nas praias do Litoral Norte e Sul, além de atividades na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Com o mote “Verão pede proteção, a Unimed vai com você para as férias”, o projeto teve início em 20 de dezembro de 2019 e segue até 1º de março de 2020, com atividades voltadas para os hábitos saudáveis, caminhadas orientadas, aulas de Yoga e um passeio ciclístico. O projeto é uma parceria com o SESC e serão realizadas nas casas do Projeto Estação Verão.

Durante os meses de janeiro e fevereiro, as praias do Litoral Norte, bem como Porto Alegre, realizarão caminhadas orientadas e aulas de yoga aos finais de semana. As praias que integrarão o projeto serão Cidreira, Imbé, Tramandaí, Atlântida Sul, Atlântida, Capão da Canoa, Arroio do Sal, Torres, São Lourenço, Laranjal e Cassino.

Em Imbé, a Unimed é patrocinadora do Super Vôlei de Praia, organizada pelo experiente técnico e multicampeão de vôlei, Jorginho Schimdt, com a realização de campeonatos. Já a cidade de Arroio do Sal receberá um passeio ciclístico em fevereiro. Em Porto Alegre, as iniciativas serão concentradas na Estação Verão Sesc da Orla do Guaíba.

As atividades integram o projeto #Mude1Hábito, movimento criado em 2017 pela Unimed do Brasil para incentivar a população a adotar atitudes saudáveis para melhorar a qualidade de vida e mudar o modo de ver o mundo com ações em todo o Brasil. A iniciativa tem como objetivo transformar as pessoas de espectadores passivos para agentes propulsores da mudança de hábito, desafiando-os, por exemplo, a fazer refeições mais coloridas, reduzir o tempo nas redes sociais, cuidar melhor do planeta e ser mais gentil com as pessoas. Pelo site www.mude1habito.com.br é possível conhecer mais sobre o Movimento e identificar algum hábito que se gostaria de mudar.

Os frequentadores do Litoral Norte serão impactados por uma comunicação visual em passarelas na entrada de praia, em marcação de km no calçadão de Capão da Canoa e nas estações de bicicletários. Quem participar receberá um kit especial com camiseta, viseiras, folders informativos, água e frutas. Confira o calendário completo*:

JANEIRO/ Tramandaí/ Estação Verão SESC | Ponto de encontro: Av. Beira Mar/ Caminhadas: dias 11 e 12/1, às 9h e às 10h/ Yoga: dia 11/1, às 18h30

Torres/ Estação Verão SESC | Ponto de encontro: Av. Beira Mar, no Calçadão da Praia Grande/ Caminhadas: dias 18 e 19/1, às 9h e às 10h/ Yoga: dia 18/1, às 18h30

Imbé/ Super Vôlei de Praia | Ponto de encontro: Av. Beira Mar/ Super Vôlei de Praia: dias 11 e 12/1, 18 e 19/1, 25 e 26/1

Porto Alegre/ Orla do Guaíba, próximo a Rótula das Cuias (nas quadras esportivas) / Caminhadas: dias 25 e 26/1, às 9h e às 10h/ Yoga: dia 26/1, às 18h30

FEVEREIRO / Atlântida Sul/ Estação Verão SESC | Ponto de encontro: Beira Mar/ Caminhadas: dia 8/2, às 9h e às 10h

Cidreira / Estação Verão SESC | Ponto de encontro: Calçadão Kanitã – Centro/ Caminhadas: dias 15 e 16/2, às 9h e às 10h

Imbé/ Super Vôlei de Praia | Ponto de encontro: Av. Beira Mar/ Super Vôlei de Praia: dias 1 e 2/2, 8 e 9/2, 15 e 16/2, 20 e 21/2

Arroio do Sal/ Passeio Ciclístico | Ponto de encontro: Praça do Mar, segundo a ciclovia até o Parque Tupancy/ Data: dia 09/02, às 9h/ Inscrições: Secretaria de Turismo de Arroio do Sal

Porto Alegre / Orla do Guaíba, próximo a Rótula das Cuias (nas quadras esportivas) / Caminhadas: dias 25 e 26/1, às 9h e às 10h / Yoga: dia 26/1, às 18h30

*Programação sujeita a alteração e em caso de chuva

