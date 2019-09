UniRitter realiza evento Marmita Solidária para crianças e adultos

A Casa do Pequenino, escola de Educação Infantil localizada no interior do Instituto Espírita Dias da Cruz, em Porto Alegre, ganhará uma comemoração especial de aniversário nesta quinta-feira (19). Os alunos da UniRitter irão doar, produzir e distribuir alimentos como bolos, cachorrinhos-quentes, pastéis e achocolatados para as crianças. As crianças também participarão da contação de histórias realizada pelo projeto de extensão Metamorfose.

Pelo turno da noite, pessoas em situação de rua, que utilizam o albergue do local para pernoitar, receberão uma janta que inclui arroz, feijão, carne de panela, aipim, farofa e ovo. Além disso, o albergue receberá sabonetes produzidos pelos alunos do curso de Farmácia. A ação faz parte da segunda edição da denominada Marmita Solidária. Ao todo, serão distribuídas cerca de 250 refeições para as crianças da creche e para os adultos.

“Poder proporcionar essa felicidade é gratificante. Estamos doando às pessoas o que elas mais necessitam: alimento e carinho”, salienta o professor Moisés Basso, coordenador do curso de Gastronomia da UniRitter, acrescentando que será a primeira festa de aniversário da Casa do Pequenino com toda essa variedade de comidas. A creche está completando 38 anos de fundação. Os alimentos serão produzidos pelos alunos de Gastronomia na cozinha do campus FAPA, na véspera e no dia da Marmita Solidária, supervisionados por Moisés. Ele coordena a ação com o apoio da professora do curso de Gastronomia, Etiene Johannsen, e da professora responsável pelo Núcleo de Extensão e Responsabilidade Social da UniRitter, Wanessa Beheregaray.

O evento ocorrerá no Instituto Espírita Dias da Cruz, Casa do Pequenino e no albergue do local, na avenida da Azenha, número 336. A iniciativa será realizada das 15h às 17h, retornando às 20h para a ação da noite.

