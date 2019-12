Notas Brasil Universidade indenizará professor demitido por telegrama

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

A 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma universidade a indenizar em R$ 50 mil um professor que foi demitido por telegrama. Por maioria, o colegiado entendeu que a forma de demissão do empregado, “com excelente reputação na empresa e sem qualquer falta ou advertência”, não foi apenas deselegante, mas despótica.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário