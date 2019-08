Urgente: imagens mostram momento do ataque a tiros em shopping nos Estados Unidos; mortes já foram confirmadas

Um ataque a tiros foi registrado na tarde deste sábado (3) em um shopping na cidade de El Paso, nos Estados Unidos. Segundo o jornal americano CNN, são pelo menos 22 feridos, 11 foram encaminhadas para o hospital da cidade, de acordo com Olivia Zepeda, chefe de gabinete da prefeitura de El Paso.

Um suspeito já foi detido pela polícia local, segundo informe publicado pela prefeitura da cidade. O ataque aconteceu no shopping Cielo Vista Mall, de acordo com a polícia, há vários relatos de múltiplos atiradores.

Conforme as autoridades locais, até o momento há apenas uma pessoa presa, mas não se descarta a participação de mais pessoas no ataque.

A cidade de El Paso faz divisa com a cidade mexicana de Ciudad Juárez.

Nas redes sociais, circulam imagens do momento em que os disparos começaram:

Breaking: According to police on the scene, 18 people are dead following mass shooting at Walmart in El Paso, Texas. pic.twitter.com/tTgbZyaArp

This video was taken by someone in El Paso during the shooting. Human beings hiding & afraid for their lives because our politicians are unwilling to pass stricter gun control legislation. pic.twitter.com/z9cst8j9IA

