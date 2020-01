Notas Mundo Uri Geller se candidata a um cargo no governo do Reino Unido

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

O paranormal britânico israelense Uri Geller, conhecido mundialmente por seus supostos poderes de entortar colheres com a mente, se candidatou a uma posição no governo de Boris Johnson, depois que o consultor especial do primeiro-ministro do Reino Unido pediu a ajuda de pessoas “incomuns e inadaptadas”.

Voltar Todas de Notas Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário