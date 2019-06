Uma ursa polar faminta se desviou centenas de quilômetros de seu habitat natural do Ártico e foi parar, exausta, na grande cidade industrial russa de Norilsk, no norte da Sibéria. A fêmea, visivelmente fraca e aparentando estar doente, passou horas deitada desanimadamente no chão, com as patas sujas de lama, nos subúrbios de Norils nesta terça-feira.

Deixe seu comentário: