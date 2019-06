Uruguai e Japão empatam em partida da Copa América na Arena do Grêmio

Uruguai e Japão empataram em 2 a 2 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa América. O jogo foi movimentado com as duas equipes tentando decidir.

Suárez quase marcou para os uruguaios no primeiro minuto e, antes dos 10, o Japão também ofereceu perigo. Aos 24 minutos, Miyoshi abriu o placar para os asiáticos. Quatro minutos depois, o VAR foi acionado e, de pênalti, Cavani descontou.

Na etapa complementar, a estrela de Miyoshi brilhou novamente e ele fez o segundo para os japoneses. Mas, aos 20 minutos, o zagueiro Giménez deixou tudo igual. Uruguai 2; Japão 2.

Com o resultado, o Uruguai segue líder da chave, com 4 pontos e enfrentará, na última rodada, o Chile. Já o Japão, que é o terceiro, com 1 ponto, jogará contra o Equador.

