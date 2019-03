A UTI neonatal interditada por infestação de carrapatos deve reabrir nesta segunda em Porto Alegre

A UTI neonatal do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, interditada devido a uma infestação de carrapatos, deve reabrir nesta segunda-feira (25). Os trabalhos de desinsetização iniciaram no sábado (23), mesma data em que o local foi fechado pela administração.

“Já foram limpas duas salas, mas queremos garantir a limpeza de todo o andar”, explicou o assistente administrativo do Controle Operacional do Hospital, Roany Miguel Hugo Nunes, à Rede Pampa. Ele ainda esclareceu que houve a necessidade da contratação de um serviço terceirizado emergencial, já que não possuíam equipe especializada para o serviço.

Considerada referência no atendimento a gestantes de risco na Capital, a instituição transferiu as 17 crianças da UTI neonatal para outro andar, até o final da limpeza, para a segurança dos bebês e das equipes de saúde. As pacientes que não estiverem com parto iminente ou absoluta emergência estão sendo encaminhadas a outros hospitais.

Nota do Hospital Presidente Vargas

“A direção do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas informa que tomou conhecimento do aparecimento de artrópodos em uma sala da UTI neonatal. Imediatamente, o grupo de avaliação de risco foi acionado junto à Direção Geral. Este grupo é composto pela Comissão de Infecção Hospitalar, Segurança do Paciente, Higienização, além da equipe de atendimento do local. Ao avaliar as amostras com a equipe de zoonoses da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou-se infestação localizada por carrapato em uma das salas, e as cinco crianças que lá estavam foram imediatamente transferidas para outra sala sem qualquer dano às mesmas. Com a confirmação técnica do fato, a orientação conjunta do engenheiro da empresa responsável para desinsetização de hospitais da prefeitura de Porto Alegre, que começou o trabalho imediatamente, aplicando um produto que é considerado um dos melhores e elimina 100% dos carrapatos em uma única aplicação. É necessário que o local fique interditado por 24 horas antes da limpeza terminal que será realizada no domingo. O produto é inodoro e sem riscos para as pessoas”, afirmou o hospital.

“A direção do HMIPV informa ainda que todas as medidas estão sendo foram tomadas e foram transferidas as 17 crianças da UTI neonatal, para outra área organizada no próprio hospital, para que esta limpeza seja feita preventivamente em todas as salas da UTI Neonatal para segurança completa dos bebês e das equipes. O HMIPV comunicou restrição para internação de gestantes com risco de parto prematuro para garantir a segurança de todos os pacientes. As pacientes, exceto se estiverem com parto iminente ou absoluta emergência, estão sendo encaminhadas a outros hospitais através da regulação do SAMU. Ainda não se sabe a causa desta infestação, mas a apuração já está sendo realizada”, prosseguiu a instituição de saúde.

Deixe seu comentário: