Vaca Constentation é bicampeã da Expoleite Fenasul

Antes de anunciar a vencedora do Grande Campeonato da raça holandesa, o jurado Hilton Ribeiro se disse emocionado em perceber “o trabalho excepcional de melhoramento genético” que os criadores têm feito com os animais e pontuou que o nível das participantes estava muito acima das expectativas. Esse cenário mostra a dimensão do feito da vaca Constentation Darah Doorman, que mesmo diante de uma disputa tão acirrada conseguiu se sagrar bicampeã da competição realizada na manhã deste sábado, 18 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), durante a 42ª Expoleite e 15ª Fenasul.

Divididos em 24 categorias,100 animais participaram dos dois dias de competição. No segundo dia da disputa, que reúne as vacas em fase adulta, 37 competidoras foram expostas em busca do prêmio principal, conquistado pela Constentation. A vencedora,que produz cerca de 60 litros de leite por dia em fase de lactação, tem quatro anos e há três está na Agropecuária Fortaleza, de Salvador do Sul (RS), sob os cuidados da família Wallauer. O local é um celeiro de campeões. A propriedade, que já teve por três vezes a grande campeã da Expoleite Fenasul, venceu, só nesta edição, quatro categorias.

O administrador da propriedade, Afonso Wallauer, agradeceu os colaboradores da agropecuária e mostrou emoção ao comentar a conquista. “Sempre buscamos uma genética que agregue produção e tipo leiteiro para chegar em melhores resultados, por isso é uma satisfação muito grande vencer essa competição. Ganhar de outros animais tão qualificados comprova que estamos no caminho certo na criação do gado leiteiro”, explicou.

O médico veterinário e presidente do Conselho Deliberativo Técnico da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH), Hilton Ribeiro, foi convidado para ser o jurado da disputa. Ele ficou encantado com a categoria dos animais, algo que chamou atenção mesmo para um juiz experiente com mais de 40 competições no currículo. “A qualidade da raça é nítida. Esse melhoramento genético tornou os animais mais femininos, angulosos, com um sistema mamário excepcional com muita textura. Isso é a vaca leiteira moderna. Na minha opinião, essas vacas fazem render dinheiro e nos ajudam a termos o prazer de acordar cedo para tirar leite. Todos os criadores deveriam buscar animais com essa qualidade”, revelou.

O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang, agradeceu os criadores pelo envolvimento na Expoleite Fenasul. “Deixo aqui o meu muito obrigado aos criadores por acreditarem na feira. Eles trouxeram cerca de 100 animais, fazendo ranking homologado no Ministério da Agricultura, ranking nacional, isso não é direção, não é entidade, são vocês que fazem isso. E vamos fazer uma Expointer grande”, disse empolgado.

Deixe seu comentário: