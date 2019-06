A vacinação contra a gripe no Brasil atingiu 90% de cobertura, segundo o Ministério da Saúde. Foram imunizadas 53,5 milhões de pessoas do grupo prioritário e mais 5,6 milhões da população em geral. Apesar da meta nacional atingida, nem todos os integrantes do público-alvo e Estados do País alcançaram os 90% estabelecidos. A versão de 2019 protege contra os três subtipos do vírus.

