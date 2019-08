Vagas em concursos no Rio Grande do Sul oferecem salários de até R$21 mil

Mais de 260 vagas estão disponíveis em concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas no Rio Grande do Sul. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade que estão em 11 prefeituras, na Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV), no Grupo Hospitalar Conceição, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) e na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O maior salário, de de R$21.612,80, é oferecido no Grupo Hospitalar Conceição.

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas – Sapucaia do Sul

Cargos e vagas: médico anestesiologista, médico clínico para atendimento adulto e infantil, médico clínico plantonista, médico clínico plantonista para UTI, médico clínico rotineiro, médico do trabalho, médico endocrinologista, médico gineco-obstetra plantonista, médico intensivista rotineiro, médico neonatologista rotineiro, médico pediatra plantonista, médico pediatra rotineiro, médico pneumologista, médico radiologista intervencionista, médico socorrista, médico urologista, médico cirurgião geral pediátrico. Todas para cadastro reserva

Nível: superior

Salário: R$ 4.206,34 a R$ 11.512,88

Prazo: 19 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 30

Prova: análise curricular

Inscrições: neste site

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas – Tramandaí – 1

Cargos e vagas: técnico de enfermagem com instrumentação cirúrgica (CR), técnico em imobilização ortopédica (CR), enfermeiro (CR)

Nível: técnico a superior

Salario: R$ 1.587,55 a R$ 3.428,88

Prazo: 19 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 20 a R$ 30

Prova: análise curricular

Inscrições: neste site

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas – Tramandaí – 2

Cargos e vagas: médico anestesiologista plantonista, médico auditor, médico cirurgião geral plantonista, médico cirurgião geral rotineiro, médico cirurgião vascular, médico clínico plantonista, médico clínico plantonista UTI, médico clínico rotineiro, médico gineco-obstetra plantonista, médico hematologista, médico infectologista, médico intensivista rotineiro, médico neonatologista plantonista, médico neonatologista rotineiro, médico neurocirurgião, médico pediatra plantonista, médico pediatra rotineiro, médico traumatologista rotineiro. Todas para cadastro reserva

Nível: superior

Salário: R$ 4.070,39 a R$ 8.140,78

Prazo: 19 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 30

Prova: análise curricular

Inscrições: neste site

Grupo Hospitalar Conceição

Cargos e vagas: atendente de nutrição, auxiliar geral, auxiliar de farmácia, auxiliar de laboratório, técnico em histopatologia, técnico em nutrição, técnico em radiologia, arquiteto, enfermeiro (hemoterapia), engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, terapeuta ocupacional, médico – anestesiologista pediátrica, cardiologista, cirurgia torácica, clínica médica, ecocardiograma, mamografia, medicina da família e comunidade, neurocirurgia-coluna, neurocirurgia-vascular, oftalmologia-estrabismo, otorrinolaringologista – formação em otologia/otoneurocirurgia, pediatra, radiologia e diagnóstico por imagem. Todas para cadastro reserva

Nível: fundamental a superior

Salário: R$ 1.540,80 a R$ 21.612,80

Prazo: 27 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 39 a R$ 99

Prova: 29 de setembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Camaquã

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (36+CR)

Nível: médio

Salário: R$ 1.250

Prazo: 19 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 50

Prova: 15 de setembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Coqueiro Baixo

Cargos e vagas: motorista (1)

Nível: 4ª série do Ensino Fundamental

Salário: R$ 2.430,04

Prazo: 25 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 100

Prova: 21 de setembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Coronel Bicaco

Cargos e vagas: agente administrativo educacional (1+CR), agente administrativo previdenciário (1+CR), cirurgião dentista (2+CR), enfermeiro (1+CR), farmacêutico (1+CR), fiscal de contratos (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), licenciador ambiental (1+CR), médico (1+CR), procurador (1+CR), professor de Educação Infantil (CR), professor de Ensino Fundamental de 1ª a 5ª séries (CR), professor de Ensino Fundamental de 6ª a 9ª séries – ciências (CR), professor de Ensino Fundamental de 6ª a 9ª séries – educação artística (CR), professor de Ensino Fundamental de 6ª a 9ª séries – educação física (CR), professor de Ensino Fundamental de 6ª a 9ª séries – geografia (CR), professor de Ensino Fundamental de 6ª a 9ª séries – história (CR), professor de Ensino Fundamental de 6ª a 9ª séries – inglês (CR), professor de Ensino Fundamental de 6ª a 9ª séries – língua portuguesa (CR), professor de Ensino Fundamental de 6ª a 9ª séries – matemática (CR), psicopedagogo (1+CR), veterinário (1+CR), monitor de informática (1+CR), técnico agrícola (1+CR), técnico em enfermagem (CR), agente comunitário de saúde (1+CR), agente administrativo (CR), atendente de farmácia (1+CR), auxiliar de creche (2+CR), auxiliar em saúde bucal (3+CR), fiscal ambiental (1+CR), monitor escolar (2+CR), motorista (6+CR), borracheiro/lavador (1+CR), operador de máquinas (6+CR), servente (CR), merendeira (CR), operário (CR)

Nível: alfabetizado a superior

Salário: R$ 777,60 a R$ 4.860

Prazo: 11 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 150

Prova: 20 de outubro e prática em 30 de novembro e/ou 1º de dezembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Cristal

Cargos e vagas: contador (1), nutricionista (1), professor – arte (2), ciências (1), história (1), matemática (1), pedagogia (14), agente administrativo (8), agente administrativo auxiliar (2)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.432,83 a R$ 3.819,40

Prazo: 2 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 40 a R$ 80

Prova: 22 de setembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Novo Cabrais

Cargos e vagas: pedagogo – supervisão escolar (temporário)

Nível: superior

Salário: R$ 3.262,56 a R$ 3.513,52

Prazo: 30 de agosto

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: análise curricular

Inscrições: na prefeitura (Avenida 28 de Dezembro, 1.200, Centro)

Edital: neste site

Prefeitura de Pinto Bandeira – 1

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (7+CR), assistente social (1+CR), auxiliar administrativo (2+CR), auxiliar de Educação Infantil (6+CR), auxiliar de serviços gerais (4+CR), contador (1+CR), controlador interno (1+CR), enfermeiro (1+CR), engenheiro civil (1+CR), farmacêutico (1+CR), fiscal ambiental e sanitário (1+CR), fiscal tributário (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), médico clínico geral (2+CR), médico pediatra (1+CR), médico veterinário (1+CR), motorista (4+CR), nutricionista (1+CR), odontólogo (1+CR), operador de máquinas (2+CR), operário (3+CR), psicólogo (1+CR), técnico em enfermagem (2+CR)

Nível: fundamental incompleto a superior completo

Salário: R$ 1.336,36 a R$ 7.372,21

Prazo: 9 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 100

Prova: 20 de outubro e prática em 1º de dezembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Pinto Bandeira – 2

Cargos e vagas: professor – Educação Infantil 20h (2+CR), professor – Educação Infantil 40h (4+CR), professor – anos iniciais do Ensino Fundamental (5+CR), professor – educação física (1+CR)

Nível: médio (modalidade normal) a superior

Salário: R$ 1.291,50 a R$ 2.583

Prazo: 9 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 100

Prova: 20 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Portão – 1

Cargos e vagas: agente administrativo (5+CR), agente tributário (1+CR), arquiteto (1+CR), assistente social (1+CR), contador (CR), farmacêutico (1+CR), fiscal sanitário (1+CR), higienizador da área de saúde (1+CR), mecânico especializado em máquinas pesadas (1+CR), médico (CR), médico ginecologista obstetra (1+CR), médico psiquiatra (1+CR), motorista (1+CR), operador de máquinas rodoviárias (1+CR), operário (5+CR), pedreiro (2+CR), psicólogo (1+CR), recepcionista da área de saúde (1+CR), técnico em enfermagem (2+CR), técnico em informática (CR), telefonista (CR), veterinário (1+CR)

Nível: alfabetizado a superior

Salário: R$ 1.621,46 a R$ 7.962,05

Prazo: 6 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120

Prova: 27 de outubro e prática em 1º de dezembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Portão – 2

Cargos e vagas: médico do PSF (1+CR)

Nível: superior

Salário: R$ 17.873,32

Prazo: 6 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 120

Prova: 27 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Sapiranga

Cargos e vagas: agente administrativo (1+CR), agente administrativo 40h (1+CR), auxiliar de sala (1+CR), auxiliar dentário – ESF (1+CR), fiscal sanitário (1+CR), agente tributário (1+CR), fiscal ambiental (1+CR), fiscal de obras e posturas (1+CR), técnico de enfermagem – ESF (1+CR), técnico em contabilidade (4+CR), biólogo (1+CR), contador (1+CR), dentista – ESF (1+CR), educador físico (1+CR), enfermeiro (1+CR), enfermeiro ESF (1+CR), engenheiro químico (1+CR), farmacêutico (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), fonoaudiólogo (1+CR), geólogo (1+CR), médico 12h – pediatra (1+CR), médico 12h – ginecologista (1+CR), médico 12h – cardiologista (1+CR), médico 12h – traumatologista (1+CR), médico 12h – dermatologista (1+CR), médico 12h – neurologista (1+CR), médico 20h – pediatra (1+CR), médico 20h – ginecologista (1+CR), médico 20h – radiologista (1+CR), médico 20h – psiquiatra (1+CR), médico 20h – gastroenterologista (1+CR), médico 20h – infectologista (1+CR), médico 20h – clínico geral (2+CR), médico – ESF (1+CR), médico plantonista (1+CR), médico veterinário (3+CR), professor I – Educação Infantil (CR), terapeuta ocupacional (1+CR)

Nível: médio a superior

Salário: R$ 1.032,48 a R$ 11.924,78

Prazo: 29 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 100

Prova: 29 de setembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Vale Real

Cargos e vagas: auxiliar de ensino (6), farmacêutico (1), merendeira (3)

Nível: 1º grau incompleto a superior completo

Salário: R$ 1.073,52 a R$ 1.886,99

Prazo: 19 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 70,34 a R$ 105,51

Prova: 8 de setembro e prática em 29 de setembro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Vera Cruz

Cargos e vagas: bibliotecário (CR), médico 40h (CR), professor de informática (CR), professor de Educação Especial (CR), químico (CR), turismólogo (CR), agente comunitário de saúde (CR), agente de combate às endemias (CR), atendente de farmácia (CR), auxiliar de educação (3+CR), auxiliar de tratamento de água e esgoto (CR), fiscal sanitário (CR), monitor social (CR), técnico de enfermagem (2+CR), técnico em operação de estação de tratamento de água e esgoto (CR), técnico de segurança do trabalho (CR), auxiliar de serviços gerais – Câmara de Vereadores (1+CR), vigia (CR)

Nível: 4ª série do Ensino Fundamental a superior

Salário: R$ 1.122 a R$ 5.290

Prazo: 9 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 92,50 a R$ 153,80

Prova: 27 de outubro

Inscrições: neste site

Prefeitura de Vila Flores

Cargos e vagas: auxiliar administrativo (1+CR), auxiliar de Educação Infantil (1+CR), doméstica (1+CR), enfermeiro II (CR), monitor (1+CR), nutricionista (1+CR), operador de máquinas (CR) e psicopedagogo (1+CR).

Nível: alfabetizado a superior

Salário: R$ 1.491,42 a R$ 2.833,70

Prazo: 29 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 50,08 a R$ 115,50

Prova: 5 de outubro e prática em 10 de novembro

Inscrições: neste site

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

Cargos e vagas: professor substituto: Administração/Economia/Finanças – Porto Alegre (1), Biotecnologia – Bento Gonçalves (CR), Engenharia Elétrica – Guaíba (1)

Nível: superior

Salário: R$ 5.874,90 a R$ 8.601,29

Prazo: 25 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 195,02

Prova: análise curricular

Inscrições: na Reitoria da Uergs, que fica na Rua Sete de Setembro – 1.156, no Centro Histórico, em Porto Alegre, ou por Sedex

Universidade Federal de Santa Maria – 1

Cargos e vagas: professor adjunto A Nível 1 (2), professor auxiliar Nível 1 (1)

Nível: superior

Salário: R$ 3.576,28 a R$ 9.600,92

Prazo: 11 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 89 a R$ 240

Prova: período provável para início das provas de 10 de janeiro a 31 de março

Inscrições: neste site

Universidade Federal de Santa Maria – 2*

Cargos e vagas: professor adjunto A Nível 1 (4)

Nível: superior

Salário: R$ 9.600,92

Prazo: 11 de setembro

Taxa de inscrição: R$ 240

Prova: período provável para início das provas de 10 de janeiro a 31 de março

Inscrições: neste site

